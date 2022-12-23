HDP'nin seçim çağrısına İYİP'ten jet yanıt

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Bu düzeni değiştirmek için HDP'yle ittifak kurun demiyoruz. Asgari müştereklerde ortak bir cumhurbaşkanımız olsun diyoruz. Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz Altılı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim?" sözlerine İYİP'ten yanıt geldi.

İYİP adına açıklama yapan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, HDP ile ilgili tavırlarının net olduğunu belirtti.

'Sadece İYİP'i ilgilendiren bir konu değil'

Zorlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın altılı masaya yönelik ortak aday çağrısının anımsatılması üzerine, "İYİ Parti olarak baştan bu yana bu konudaki siyasi tavrımız, yaklaşımımız ortadadır. Elbette demokrasiyi, işbirliğini, TBMM zemininde milletimiz için ortaklaşma hedefini önemsiyoruz ama İYİ Parti olarak HDP konusunda PKK ile olan ilişkisi bağlamındaki tavrımız, değerlendirmemiz, bu konudaki eleştirimiz nettir. Adaylık konusu da sadece İYİ Parti'yi ilgilendiren bir konu değildir. Altılı masadan bahsedilmiş, bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz." dedi.

'HDP'siz bu seçim kazanılmaz' demişti

Paylan gündem olan sözlerinin devamında seçimlerin HDP olmadan kazanılamayacağını belirtmiş ve şunları söylemişti:

"İktidarın tek malzemesi 'Vay siz HDP ilesiniz, masanın altında HDP var'. Kimse şunu unutmasın HDP'siz bu seçim kazanılamaz. Bunun yol haritasını oluşturmak zorundayız. Şeffaf bir şekilde ne konuştuğumuzu nasıl ülkeyi tek adam rejiminden kurtaracağımızı belirleriz, daha sonra farklı görüşler varsa seçimi kazandıktan sonra siyasi mücadeleyi devam ettiririz.