HDP'nin kongre öncesi genel başkan kararı belli oldu

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin 3 Temmuz'da Ankara'da yapacağı kongreye ilişkin açıklamada bulundu.

"Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girerken tüm toplumsal kesimler için tarihi dönemeçte olduğumuzun herkes farkında. HDP, bu kritik sürecin, bu kader anının çözüm gücüdür. HDP’nin tavrı, tutumu tüm bu siyasal ve sosyal gelişmeleri belirleyecek yegâne hakikattir" diyen Günay, "Bu kongrede neyin kararı alınacak diye merak edenlere, şimdiden söylemek isterim ki: Kentimizi ve kendimizi yönetmede, anlamlı bir yaşam isteğinde, onurlu bir barışta, ülkenin her sorununa dair çözümde, adalet ve eşitlikte, kısaca HDP ve onun fikriyatında kararlıyız" ifadesini kullandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, eş genel başkanların değişip değişmeyeceğine dair, “Mutabakat komisyonumuz ve parti kurullarımızdaki genel eğilim eş genel başkanlarımızın devamı yönünde. Sürpriz beklemiyoruz” dedi.