HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasına yönelik talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi Raportörü'nden "ret" raporu geldi.
Raportörün ret kararı sonrası sürece ilişkin karar yarın AYM tarafından verilecek.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
HDP'nin kapatılma ertelensin talebi için 'ret' yanıtı
Anayasa Mahkemesi Raportörü, HDP'nin "kapatılma kararı ertelensin" talebinin reddedilmesini istedi.
Haber Merkezi
HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasına yönelik talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi Raportörü'nden "ret" raporu geldi.
Raportörün ret kararı sonrası sürece ilişkin karar yarın AYM tarafından verilecek.