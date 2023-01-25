HDP'nin kapatılma ertelensin talebi için 'ret' yanıtı

Anayasa Mahkemesi Raportörü, HDP'nin "kapatılma kararı ertelensin" talebinin reddedilmesini istedi.

Haber Merkezi

HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasına yönelik talebine ilişkin Anayasa Mahkemesi Raportörü'nden "ret" raporu geldi.

Raportörün ret kararı sonrası sürece ilişkin karar yarın AYM tarafından verilecek.

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