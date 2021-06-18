HDP’nin İzmir’deki binasına yapılan saldırının olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı 

HDP İzmir İl Örgütü’nü silahla basan Onur Gencer’in, Deniz Poyraz’ı öldürmesiyle ilgili olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı. Raporda, Poyraz’ın altı kurşunla öldürüldüğü; kapısı kilitli olan il eş başkanlarının odasının kurşunlandığı, odaların dağıtıldığı ve camların kırıldığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, olay yerinin büyük, fazlaca karışık ve dağınık olması nedeniyle tespitlerin genel olarak yapıldığının vurgulandığı raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Ayrıca emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekibine olay yerinin görüntülü kayıt yapılması, krokinin alınması, olayla ilgisi olduğu düşünülen materyallerin tespit edilerek alınması, ceset üzerinde ve olay yerinde parmak izi, biyolojik inceleme için ölenin kıyafetleri de dahil olmak üzere materyal alınması ve çalışması yapılması talimatı verildi. Olay yeri ekibi talimat gereği gerekli işlemleri yaptı.”

Raporda, “Harici muayenede, kafada ostoksipitalde bir adet, sol diz çevresinde ve sol bacak üst kısımda toplam 4 adet, sağ bacak orta-alt kısmında 2 adet bazılarının etrafı ekimozlo ateşli silah yaraları ile kafada sağ temporo-oksipitalde yaklaşık 7-8 cm’lik kemiğe kadar inen, kenarları düzgün ve altındaki kemik dokuda kırk olan açık yara bulunduğu görüldü. Olay yeri şartlarında ve kanamalı olması nedeniyle özellikle saçlı deri içinde başka bulgu yara olup olmadığının otopsi işlemi sırasında daha ayrıntılı bakılması kanaatine varıldı” denildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda da ölümün ateşli silah sonucu gerçekleştiği ve laboratuvar tetkikleri sonucu ayrıntılı otopsi raporunun hazırlanacağı belirtildi.