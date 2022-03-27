HDP'nin Erdemli İlçe binasına silahlı saldırı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Erdemli İlçe binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Pompalı tüfekle yapılan saldırıda, parti tabelası hedef alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; sabah saatlerinde parti binasını açan HDP’lilerin olayı duyurmasıyla birlikte, jandarma ve çok sayıda partili geldi.

Parti binası önünde HDP'lilerin bekleyişi ile jandarmanın incelemeleri devam ediyor.

HDP'nin ilerleyen saatlerde konuya dair açıklama yapması bekleniyor.