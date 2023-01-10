HDP'nin cumhurbaşkanı adayı için iki isim öne çıkıyor: O isimleri yazdı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını açıklayan HDP’nin son günlerdeki gündemini kaleme aldı.

Saymaz’ın ifadesine göre aday için eski Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen üzerinde duruluyor.

Saymaz’ın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

HDP’nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 5 Ocak günü yaptığı açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayına yakın olduğunu ilan etmişti. Açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. HDP, neden bir gün sonra tavır değiştirdi? Tabanda öfke yaratan iki gelişmeden söz ediliyor.

Bir: Altılı Masa’da bakanlık paylaşımları ve İçişleri Bakanlığı’nın İyi Parti’ye kalma ihtimali.

İki: Ahmet Davutoğlu’nun kurulacak hükümette etkin bir rol alacağını belirtmesi.

Bir HDP’li şunları söylüyor:

“Hesaplaşma ve yüzleşme süreçleri nasıl çalışacak? Adamların kerameti kendinden menkul, HDP’nin yüzde 15’ini alacak, üstüne diyecek ki, ‘O mevzuyu araştırmazsınız.’ Böyle bir şey olabilir mi? Neden İçişleri Bakanlığı’na İyi Partililerden başka adı geçen yok. Bir sosyaldemokrat niçin İçişleri Bakanı olamıyor?”

Bu arada HDP, cumhurbaşkanı adaylığında eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimi Rıza Türmen’in isimleri üzerinde duruyor.