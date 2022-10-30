HDP’nin aday havuzu oluşmaya başladı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefetin bir blok halinde ortak adayla seçimlere katılamaması durumunda kendi Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılacaklarını açıkladı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Sancar’ın bu ifadelerinin ardından HDP’nin ve dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın aday havuzu oluşturulmaya başlandı.

“Emek ve Özgürlük İttifakı” adı altında üçüncü ittifakın kuruluşunu ilan eden HDP'de, Cumhurbaşkanı adayı belirleme ve seçim stratejisi için komisyon kuruldu. Edinilen bilgiye göre, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın yanı sıra eski Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen'in adı tartışılırken tabanda, kadın aday gösterilmesi talebi de öne çıktı. Kadın aday adayları arasında Eş Genel Başkan Pervin Buldan öne çıkıyor.