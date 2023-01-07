HDP'nin 'aday göstereceğiz' açıklaması sonrası Demirtaş'tan ilk mesaj

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın “HDP kendi adayıyla seçime girecek” açıklamasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vebal muhalefette, sorumluluk muhalefette. Çözüm de muhalefette. Yürü HDP! Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek, en yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını açıklayacaklarını söyledi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Buldan'ın açıklamasının ardından şu paylaşımı yaptı:



"Yarım kilo ucuz kıyma alabilmek için sabahın karanlığında kuyruğa giren, bayat ekmek almak zorunda kalan on milyonlarca insanın, gelecekten umudunu kesmiş gençlerin umudu muhalefette.

Vebal muhalefette, sorumluluk muhalefette. Çözüm de muhalefette.

Yürü HDP! Yolun açık olsun."