HDP'li vekillerin içinde bulunduğu araç kaza yaptı: Taksi şoförü hayatını kaybetti

Ankara’da HDP’li milletvekilleri Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

HDP Basın Bürosu meydana gelen kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sabah Milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında bir ticari taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamıştır. Ancak taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altındadır” ifadesini kullandı.