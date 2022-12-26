HDP'li vekile yurt dışı yasağı: Havalimanında öğrendi

HDP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Katip Üyesi Zeynel Özen’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Özen, hakkında alınan kararı 35 yıldır gidip geldiği İsveç’e gitmek üzereyken havalimanında öğrendi.

Aynı anda hem Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç vatandaşı olan Özen, hakkındaki yurt dışına çıkma yasağını sosyal medya hesabından duyurarak duruma tepki gösterdi. Özen yaptığı açıklamada, "Vatandaşı olduğum, 35 yıldır yaşadığım İsveç’e aile ziyareti için gitmek üzereyken havalimanında İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla şahsıma yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklandı, parlamentoda aktif yasama faaliyetlerinde bulunan bir milletvekiline öncesinde herhangi bir tebligatta bulunmadan tamamen keyfi ve intikamcı bu uygulama asla bir hukuk devletiyle bağdaşmamaktadır. Bizleri bu Muaviye oyunlarıyla yıldırabileceğini sanan yezitlere buradan sesleniyorum. Zulmünüz arttıkça çöküşünüzün yaklaştığının farkındayız. Bu hukuksuz ve ceberrut devlet anlayışına asla biat etmeyeceğiz” dedi.