HDP'li vekilden Risale-i Nur çağrısı

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından Saidi Nursi'nin Risale-i Nur kitabı için çağrı yaptı.
Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Duyurayım.'Maddi imkanı olmayan kimselere Risale- i Nur Külliyatının temel kitaplarını hediye ediyoruz. Müracaat: Hasan Muharrem Okur" ifadelerini kullandı.
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu paylaşımına tepkiler de geldi. Gelen tepkiler üzerine Ömer Faruk Gergerlioğlu ikinci paylaşımında "Yeni Asya gazetesinin düzenlediği bir kampanyadır, duyuruya yardımcı olmamı istediler" dedi.