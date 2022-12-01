HDP'li vekilden İmralı'ya ziyaret için resmi başvuru

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nuran İmir ve Erdal Aydemir, İmralı’da görüşme için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Koçyiğit, “Bir an önce adaya gitmek ve Sayın Öcalan’la görüşme yapmak istiyoruz” derken, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra Parti Sözcüsü Ebru Günay ve partinin MYK Üyesi Ömer Öcalan’ın İmralı Cezaevi’ni ziyaret etmek talebiyle 20 Ekim’de Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruyu hatırlattı.