HDP'li Sancar: Muhalefetten çeşitli çevreler Kürt sorununun çözümü konusunda temkinli, ürkek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Türkiye'de muhalefet partileri arasında da çeşitli çevrelerde de Kürt sorununda çözüm konusunda fazlasıyla temkinli, hatta ürkek ve bazen de üzücü tavırlar ortaya konabiliyor” dedi.

Partisinin “HDP’liyiz, her yerdeyiz” adlı programı kapsamında Aydın'da düzenlenen toplantıda konuşan Sancar programın amacının ülke sorunlarına çözümü birlikte aramak olduğunu belirtti.

HDP’nin İzmir İl Örgütü ve Marmaris İlçe Örgütü'ne yapılan saldırıları hatırlatan Sancar, “Bu saldırıların temelinde iktidarın nefret siyaseti, ayrıştırma politikası, düşmanlaştırma anlayışı yatıyor bunu biliyoruz. Kim ki bu saldırıların münferit olduğunu iddia ediyorsa bilin ki saldırıların sorumlusudur ya da sorumluluğunun ortağıdır" dedi.

Kapatma davası açıldığından beri HDP'yi savunacaklarını ilan ettiklerini belirten Sancar "Fakat HDP’ye yapılan saldırıların hiçbiri sadece HDP’yi hedef almıyor. Bizim inancımız bunun Türkiye’de bütün demokrasi güçlerine yönelik bir planının sistemli uygulaması olduğudur" diye konuştu.

'Parti kapatılsa bile siyasi dengeleri belirleyen konumumuzu ortaya koyacağız'

"Parti kapatılırsa ne yapacaksanız?" sorusunun kendilerine süreki sorulduğunu belirten Sancar "Bizim Türkiye’de siyasi gücü etkili kullanma imkanlarımız var, bu konuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde seçimler olacak öyle ya da böyle erken ya da zamanında. Biz seçimlerin erken yapılmasını istiyoruz. 'HDP seçimlerde nasıl bir yol izleyecek?' diye sorular soruluyor. Partiyi kapattırmamak için her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz, hukuki alanda da siyasi alanda da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Parti kapatılsa bile Türkiye’de siyasi dengeleri belirleyen, geleceğin inşasında aktör olan konumumuzu yine ortaya koyacağız" dedi.

'Muhalefet partilerinden çeşitli çevreler Kürt sorununun çözümü konusunda fazlasıyla temkinli, ürkek'

"Bugünkü iktidar baskı, savaş, zulüm politikalarını Kürt sorunundaki çözümsüzlük üzerinden işletebiliyor" diyen Sancar şunları kaydetti:

"Toplumu ayrıştırmayı da yine bu bahaneyi kullanarak başarabileceğini düşünüyor, zaman zaman da bunu başarıyor doğrusu. Bizim iktidarın elinden bu aracı almamız gerekiyor. Yani Kürt sorununu kullanarak, savaş politikalarıyla ülkeyi sürekli kan ve talan düzeni içinde tutma yöntemini boşa çıkaracak en temel yol bizlerin demokratik çözüme sahip çıkmasıdır. Demokratik çözümü savunursak hep birlikte Demokratik Cumhuriyeti de kurabileceğiz. Biliyoruz Türkiye'de muhalefet partileri arasında da çeşitli çevrelerde de Kürt sorununda çözüm konusunda fazlasıyla temkinli, hatta ürkek ve bazen de üzücü tavırlar ortaya konabiliyor. Eğer biz bir değişim istiyorsak, demokratik adil bir gelecek kurmak istiyorsak, bu ülkeye barışı getirmek istiyorsak değişimi samimiyetle ve cesur bir şekilde istemek zorundayız. Değişim kolay değildir, gerçek ve samimi değişim bir bedel ödemeyi gerektirebilir."