HDP'li Önlü'nün yılbaşı kartı 'terör övücü' sayıldı: Soruşturma açıldı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere gönderdiği yılbaşı kartı disiplin soruşturmasına konu oldu.

Giresun Espiye L tipi Cezaevi yönetimi, HDP'li vekilin gönderdiği tebrik kartını "terör örgütünün faaliyetlerini övücü ve destekleyici mahiyet, örgüt dayanışmasını arttırıcı, örgütün amacı doğrultusunda eylem gerçekleştirenleri övücü, yükseltici amaç taşıdığı" gerekçesiyle 'tamamen sakıncalı' olarak değerlendirildi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre, cezaevi disiplin kurulu, Önlü'nün kartı gönderdiği tutuklu Mehmet Çağırıcı hakkında disiplin soruşturması açtı.

Yılbaşı kartında hangi ifadeler yer aldı?

HDP Milletvekili Önlü'nün gönderdiği kartta şu ifadeler yer alıyor:

"2023 yılının yüzyılık tekçi ve inkarcı rejimin sonlanacağı, Türkiye halklarının kendi kimlikleri, dilleri ve inançlarıyla ikinci yüzyılda demokratik bir cumhuriyeti inşa edecekleri ve rehin tutulan tüm siyasi tutsakların özgürlüğe kavuşturulacakları bir yıl olacağına inanıyorum. Özgürlüğü için mücadele eden halklarımızın ve siyasi tutsakların yeni yılını kutluyorum. Sera Simaya Newiyê Bimbarek Bo. (Yeni yılınız kutlu olsun.)"