HDP'li Oluç: 'Çözüm için İmralı’ya yürüyoruz' yürüyüşü başlatacağız

HDP'li milletvekillerinin Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesi için başlattığı "Adalet Nöbeti" 32’nci gününde sona erdi.

Meclis bahçesinde açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Öcalan’dan Mart 2021’den beri haber alınamadığını, bütün görüşme başvurularının disiplin cezaları gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Oluç, “Açık açık ulusal ve uluslararası hukuk çiğnenmektedir, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler çiğnenmektedir. Bu konu uluslararası alanda avukatların hukukçuların konusu haline gelmiştir. Türkiye’yi bu iktidar bu hale getirmiştir" dedi.

'Mesele uluslararası mesele haline gelmiştir'

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Oluç şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı’nın iktidar yetkilerinin yok dediği tecrit karşısında dünya kamuoyu bu tecridi tartışmaktadır. 29 baroya kayıtlı 775 avukat uluslararası alanda 10-17 Haziran tarihinde avukat ziyaretleri gerçekleştirmek talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Uluslararası alandaki barolardan bahsediyorum. Cevap verilmemiştir. Ardından 14 Ağustos Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları İçin Avrupa Avukatları Birliği öncülüğünde 22 ülkeden 350 avukat görüş için başvuru yapmıştır, Adalet Bakanlığına mektup göndermiştir, cevap verilmemiştir. Son olarak Fas, Filistin, Kürdistan Bölgesi, Irak, Lübnan, Mısır, Kuzey ve Doğu Suriye ve Ürdün’den 756 avukatın Adalet Bakanlığına görüş için başvuru yaptığını biliyoruz, cevap verilmemiştir. Yani dünyada 30’un üzerinde ülkeden 2 binin üzerinden avukat İmralı ile görüşme yapabilmek için başvuru yapmıştır, cevap verilmemiştir. Mesele, uluslararası mesele haline gelmiştir."

İmralı'ya yürüyüş

6 Şubat'tan itibaren Yüksekova ve Kızıltepe’den başlayacak şekilde iki koldan "Çözüm için İmralı’ya Yürüyoruz" yürüyüşü başlatacaklarını duyuran Oluç şöyle konuştu:

"Sayın Öcalan ayrıcalık istememektedir. Öcalan ‘ayrıcalık değil hukuk istiyorum’ demiştir. ‘Bizler de Adalet Bakanlığına ve iktidar yetkililerine yaptığımız her başvuruda ayrıcalık değil hukuk istiyoruz. Hukukun uygulanmasını ve hukukun sıfır noktasında çıkarılmasını istiyoruz. 32 gün sonra Adalet Nöbeti’ni sonlandırıyoruz. 6 Şubat tarihinden itibaren Yüksekova ve Kızıltepe’den başlayacak şekilde iki koldan ‘Çözüm için İmralı’ya Yürüyoruz’ yürüyüşü ve etkinliklerini başlatacağız. Çünkü bu hukuk dışı durumun bir an evvel sona ermesi ve görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bakanlığa bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hukukun işlemesini sağlayın. Yapılan başvurulara cevap verin.”