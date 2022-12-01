HDP'li ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Edremit İlçe Eşbaşkanı Sultan Karasu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Balıkesir Adliyesi’ne bugün çıkarılan Karasu, savcılık ifadesi ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Karasu çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak Balıkesir Kepsut Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.
Ne olmuştu?
Karasu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında 27 Kasım günü gözaltına alınmıştı.
Daha sonra Balıkesir’e götürülen ve 4 gün boyunca gözaltında tutulan Karasu’nun dosyasına gizlilik kararı getirilmişti.