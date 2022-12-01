HDP'li Garo Paylan EYT düzenlemesinde iki grup için kanun teklifi verdi

Ekonomik krizin etkisiyle seçmen desteğini önemli ölçüde kaybeden AKP iktidarı, son dönemde EYT sorununu yeniden gündeme aldı. EYT'li sayısının, Mayıs 2022 itibariyle 4 milyon 683 bin 441 kişi olduğu belirtiliyordu. Ancak ilk etapta 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemeyle ilgili stajyer ve çıraklara emeklilik hakkının verilmesine ilişkin TBMM'ye kanun teklifi verdi.

'Mağdur edilmesi anlamına gelmektedir'

Konuyla ilgili açıklama yapan Paylan, "8 Eylül 1999 tarihinden önce çıraklık ve stajyerlik yapanlar EYT sorununun mağdurlarındandır. Ancak, iktidarın hazırladığı EYT düzenlemesinde; 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde çıraklık ve stajyerlik yapan yurttaşlarımız yer almayacaktır. Çalışma Bakanı, bütçe görüşmelerinde yönelttiğim soruya verdiği yanıtta, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çıraklık ve stajyerlik yapanlar için, 'çıraklık veya stajyerliğe başlama tarihinin işe başlama tarihi olarak sayılmayacağını' açıkça ilan etmiştir. Kamuoyunda tepki ile karşılık bulan bu durum; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çıraklık ve stajyerlik yapan yaklaşık 1 buçuk milyon yurttaşımızın ağır biçimde mağdur edilmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

'Mevcut yasaya aykırı'

Paylan, "Çalışma Bakanı, Askerlik ve yurtdışı borçlanması ile işe başlama tarihini 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekerek EYT düzenlemesinden yararlanma hakkı olan yaklaşık bir milyon yurttaşımızın bu düzenlemeden yararlanamayacağını açıklamıştır. Bu açıklama mevcut yasaya aykırıdır. Yasa teklifimle; Askerlik, Yurtdışı ve Doğum Borçlanması yaparak işe giriş tarihini 8 Eylül 1999 tarihinin öncesine çekebilenlerin EYT’li sayılmasını öneriyorum" dedi.

'Afet bölgelerinde EYT miladı, 31 Aralık 1999 olmalı'

"17 Ağustos 1999 Marmara depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen bölgelerde EYT miladının 31 Aralık 1999 olarak uygulanmasını öneriyorum" diyen Paylan şunları kaydetti.

"EYT düzenlemesinin bir son dakika emrivakisi ile Meclis gündemine getirilmesi ve “yaptık, oldu” şeklinde bir dayatmayla TBMM’ye sunulması kabul edilemez. Sorun alanlarını kapsamlı bir biçimde görmeyen ve talepleri karşılamayan bir düzenleme, çözüm olmak bir yana ancak var olan mağduriyetleri derinleştirir. EYT meselesine; demokratik katılımla, tüm tarafların görüşleri alınarak ve mağduriyetleri hassasiyetle gözetilerek yaklaşılmalıdır."

Paylan'ın EYT teklifi

Paylan'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifi şöyle: