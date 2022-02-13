HDP’li Buldan İzmir’de konuştu: ‘Bizi tanımayanları biz hiç tanımayız...’

İzmir 4. Olağan Kongresi’nde söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıklamalarda bulundu.

Buldan, HDP’siz siyaset anlayışının daha önce de tutmadığı gibi şimdi de tutmayacağının altını çizerek, “Mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. HDP'siz siyaset tutmadı tutmayacak. HDP'yi asla kapatamayacaklar” dedi.

Buldan, yaptığı konuşmada Kayseri’ye taşınmaya çalışılan Deniz Poyraz cinayetine ilişkin dava sürecine de değinerek, “Duruşmayı taşıyabilirsiniz ama gerçekleri saklayamazsınız” ifadelerini kullandı.

'Bir kez daha söylüyoruz, başaramayacaksınız...'

Pervin Buldan şöyle konuştu:

Partimize karşı kumpas peşinde olanlar bilsin ki asla başaramayacaklar. Biri Kobane diğeri kapatma davasıydı. Her ikisi de çöktü. Ortaya koyacak bir şey bulamıyorlar. Tümüyle intikam amaçlı her iki davada da ortaya koyacak deliller bulamadılar. Bir kez daha söylüyoruz başaramayacaksınız.

HDP'nin Türkiye siyasetinde var olmasını asla engelleyemeyeceksiniz. Biz "barış, demokrasi, özgürlükler, adalet" dedikçe karşımıza kumpas davalarla çıkıyorlar. Mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. HDP'siz siyaset tutmadı, tutmayacak. HDP'yi asla kapatamayacaklar.

'Deniz Poyraz'ı katledenlerin arkasındaki örgütlü gücü tanıyoruz'

Deniz Poyraz'ı kimlerin katlettiğini, arkasındaki örgütlü gücü çok iyi biliyoruz. Katilin arkasında örgütlü bir güç vardır. Biz bunları Suruç'tan, Çorum'dan, Sivas'tan, Ankara'dan çok iyi tanıyoruz. Deniz Poyraz'ı öldürdüğünüzü zannediyorsunuz ama o tüm Türkiye’nin yüreğinde yaşamaya devam edecek. Duruşmayı Kayseri'ye taşıyacaklarmış. Duruşmayı taşıyabilirsiniz ama gerçekleri saklayamazsınız.

Halkın çarşısını pazarını yangın yerine çeviren bir iktidarla karşı karşıyayız. AKP-MHP iktidarını bu ülkeden göndermek bizim boynumuzun borcudur. Tarihin en büyük elektrik zamlarıyla Türkiye’yi karanlığa sürüklediler. Yapılan zamlar açıkça soygundur.

'AKP-MHP'ye mecbur ya da mahkum değiliz'

Faturalar haraç ve soygun faturasıdır. Bunlar için halk önemli değildir, varsa yoksa Saray'dır, 5'li çetedir. Milyonlarca genç işsiz. Artık ülkede yaşamak istemeyen insanlar var, ülkemizi terk ediyorlar. Bu yoksulluk, bu talan bir kez daha AKP ve MHP'nin iktidara gelebilmesi için seçtikleri bir yoldur. Biz bu yola izin vermeyeceğiz. Ülkenin kaynakları başka yerlere harcandığı için fatura halklara kesiliyor. AKP'ye, MHP'ye mecbur da değiliz, mahkum da değiliz.

AİHM kararlarını tanımayan bir iktidar var karşımızda. Adaletsizlerin her gün çoğaldığı ve buna hizmet eden bir iktidar var. Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Aysel Tuğluk'un, Ayla Akat Ata'nın suçsuz yere hapiste olduğunu herkes biliyor. AİHM'nin dokunulmazlıklarla ilgili kararı çok önemli ve uygulanmalı. AİHM kararlarını uygulamak zorundasınız.

İnsanların emeğini, alınterini sömüren bir iktidar var. Bunların karşısında da güçlü bir muhalefete ihtiyaç var. Dün 6 parti genel başkanı bir toplantı yaptı. Sosyal medyada "Toplantıda neden HDP yok?" denildi. Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz. Bizi yok sayanları yeri geldiğinde biz de yok saymayanları iyi biliriz.

'6 partiden biri dışında diğerlerinin oy toplamı HDP etmez'

6 partiden birini ayırın diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı etmez. O yüzden biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacak. Biz öyle kolay lokma değiliz. Demirtaş'ın dediği gibi: "Biz demirden leblebiyiz ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır".

Demokrasi ittifakı bir mücadele ortaklığıdır. Bizler umudu yeniden inşa ediyoruz. Türkiye'nin krizden çıkışı da bu ittifaka bağlıdır.