HDP'li Beştaş: Siirt'te köylüler 'HDP'ye 1 oy bile çıkmayacak' diye tehdit edilmiş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te konuştu.

Beştaş, milletvekili olduğu Siirt'ten bir telefon geldiğini ve bu konuda görüşmeler yaptığını söyleyerek şunları anlattı:

"İktidar partisi, seçim çalışmasına başlamış; kaymakam, müftü, jandarma birlikte köy ziyaretlerine başlamışlar. Şirvan'ın Zivzik ve Sarıdana köyüne bir heyet gitmiş. Heyeti açıklayacağım: Bir, müftü; iki, kaymakam; üç, jandarma -işte kolluk gücü- bir de iki AKP'li encümen üyesi var. Gitmişler, muhtarın evinde toplantı yapmışlar ve bu toplantıda alenen köylüler tehdit edilmiş."

'HDP bizi tehdit etmiyor, bizi sadece Jandarma gelip tehdit ediyor'

Muhtarın evinde şunu söylemişler:

‘Bu köylerden HDP'ye 1 oy bile çıkmamalı.’ Hatta şunu da söylemişler: ‘HDP sizi tehdit ederek oy alıyor.’ Köylülerde demişler ki: ‘Vallahi, HDP bizi tehdit etmiyor, bizi sadece Jandarma gelip tehdit ediyor.’

Ama buna rağmen, oyların gitmemesi gerektiğini ciddi bir şekilde uyarı olarak söylemişler. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Köylülere yönelik bu tehditlere bu kadar erken başlamanızın büyük kaygınızdan kaynaklandığını biliyoruz ama tehdidi devletin gücünü arkasına alarak yapanlar şunu unutmasınlar ki bu halk sayesinde o koltuklarda oturuyorlar. Siirt'in hiçbir köyüne bu tehditlerle gitmeyin lütfen çünkü Siirtliler bu konuda tehditlere pabuç bırakmaz, kendisi kime isterse onlara oyunu verir."