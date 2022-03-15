HDP'li Beştaş: Siirt'te köylüler 'HDP'ye 1 oy bile çıkmayacak' diye tehdit edilmiş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te konuştu.
Beştaş, milletvekili olduğu Siirt'ten bir telefon geldiğini ve bu konuda görüşmeler yaptığını söyleyerek şunları anlattı:
"İktidar partisi, seçim çalışmasına başlamış; kaymakam, müftü, jandarma birlikte köy ziyaretlerine başlamışlar. Şirvan'ın Zivzik ve Sarıdana köyüne bir heyet gitmiş. Heyeti açıklayacağım: Bir, müftü; iki, kaymakam; üç, jandarma -işte kolluk gücü- bir de iki AKP'li encümen üyesi var. Gitmişler, muhtarın evinde toplantı yapmışlar ve bu toplantıda alenen köylüler tehdit edilmiş."
'HDP bizi tehdit etmiyor, bizi sadece Jandarma gelip tehdit ediyor'
Muhtarın evinde şunu söylemişler: