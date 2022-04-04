HDP’li Bakırhan: Seçim yasasını değiştirdiklerine pişman olacaklar

Meclis’e getirilip kabul edilen seçim kanunu değişikliği, muhalefetin oluşturduğu altılı masanın çalışmaları, HDP’nin üzerine çalıştığı ‘Demokrasi İttifakı’ ve erken seçim tartışmalarıyla geçen günlerde partilerin mutfaklarını yoğun bir mesai bekliyor.

HDP Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan’a göre iktidar kanadı seçim kanununda değişiklik yaptığına pişman olacak. Birden fazla formüllerinin olduğunu belirten Bakırhan, kuracakları ‘Demokrasi İttifakı’nın sadece sol ve sosyalist partilerden oluşmayacağını, toplumun geniş kesimlerini kapsayacağını söyledi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularını yanıtlayan HDP’li Bakırhan “Sadece Kılıçdaroğlu değil, kim olursa olsun bizi ikna etmesi gerekiyor. Sonuçta Türkiye’nin geleceği oylanacak” dedi.