HDP'den Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk Komisyonu, 2 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklanan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve HDP adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 3 Eylül’de İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi sırasında kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerinden yapılan suç duyurusunda kolluk kuvvetleri, görüntüleri servis eden basın yayın organları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma başlatılması istendi.