HDP'den Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

HDP Hukuk Komisyonu, Semra Güzel’in gözaltı sürecinde şiddete maruz kalmasına ilişkin Süleyman Soylu, polisler ve görüntüleri servis eden basın yayın organları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk Komisyonu, 2 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklanan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve HDP adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 3 Eylül’de İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi sırasında kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerinden yapılan suç duyurusunda kolluk kuvvetleri, görüntüleri servis eden basın yayın organları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma başlatılması istendi.