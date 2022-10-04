HDP'den 'Selahattin Demirtaş' doğrulaması

Bugün Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan bir HDP yöneticisi “Demirtaş, bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle.” demiş, HDP söz konusu iddiayı reddetmişti.

Bu açıklamayı reddeden isimlerden biri olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'le görüştüğünü aktaran Saymaz, bu görüşmenin görüş farkı iddiasını doğruladığını yazdı.

Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Temel’e şu soruyu yönettim:

"Partinin yönetici kadrolarında Demirtaş’a dair bir eleştiri ve soğukluk olduğu, partiden ayrı hareket ettiğine dair bir kanaatin olduğu doğru mu?”

Temel, şöyle dedi:

“Parti yönetimiyle Demirtaş arasında bazı konularda görüş farklılıkları, farklı yaklaşım olduğunu söylemekte beis yok.”

“Bununla ilgili Demirtaş’la görüştünüz mü? Kendisi size ne diyor, siz ona ne diyorsunuz?” şeklindeki sorum üzerine Temel, şu yanıtı verdi:

“Partinin bu konudaki görüş ve düşünceleri, partinin kendisinden farklı düşündüğü hususları kendisine iletildi. Zaten iletilmekle kalındı. Sonuçta bir arkadaşımızdır yani. Biz birbirimizle sürekli iletişim içerisindeyiz. Kendisinin çeşitli eleştirileri, önerileri oluyor. Parti kurullarının görüş ve düşüncelerine farklı yaklaşımları ve eleştirileri oluyor. Bu çerçevede demokratik teamül içerisinde ilişki sürüyor.”

Demirtaş’ın yanıtının ne olduğunu sordum.

Temel, “Zaten kendisi kamuoyuna açıkladı yanıtını” dedi.

“Dünkü tweet aslında bu görüşmeden sonra atıldı, öyle mi?” diye sordum.

Temel, şöyle dedi:

“Yok yok. Kendisi sıklıkla dışarıdan beslenen bir pozisyonda. Kamuoyunun, tabanın, parti kurullarının görüşünü değerlendirmiştir muhakkak. Ama onun sonucu mu attı, bilemiyorum.”