HDP'den Öcalan için yapılacak 'Gemlik Yürüyüşü'ne çağrı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, 12 Haziran’da yapılacak “Gemlik Yürüyüşü”ne katılmaya çağırdı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Günay, yürüyüşe ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Ölünceye kadar hapislik biçimindeki ağırlaştırılmış müebbet infaz rejimi AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda sona erdirilmelidir. İmralı Hapishanesi kapatılmalı, İmralı tecrit sistemi ortadan kaldırılmalıdır. Kürt sorununun demokratik çözümü, toplumsal ayrışma üreten her soruna eşit-ortak yaşam temelinde yaklaşılmalıdır. Bundan ötürü diyoruz ki; ekonomik refah ve toplumsal adaleti hedefleyen bütünlüklü bir toplumsal barış projesinin hayata geçirilmesi ülkemiz açısından elzemdir. Bir kez daha ifade etmek gerekirse; tecrit politikalarının ülkede yarattığı etkilerine dair itirazımızı dile getirmek için 12 Haziran’da gerçekleştireceğimiz ‘Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik’e Yürüyüşü’müze tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu davet ediyoruz."