HDP'den Nedim Şener hakkında suç duyurusu

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile milletvekilleri, AKP yandaşı Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

HDP'nin resmi sitesinde konuya ilişkin yer alan bilgilendirmede şöyle:

"Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz, 17 Haziran günü Haber Global isimli televizyon kanalında milletvekillerimize ve partimize oy veren milyonlarca kişiye hakaret eden Nedim Şener isimli “gazeteci” hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu programda partimizi “gayri meşru, ahlak dışı” olarak nitelendiren bu şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve tehdit" suçlarını işlediği ifade edildi.

“Şüphelinin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan sözleri müvekkillerde olduğu gibi toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle Halkların Demokratik Partisine (HDP) oy veren ve vermeyi düşünen herkeste büyük bir infial yaratmış, rencide etmiştir.” denilen suç duyurusunda bu sözlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi. Şener'in konuşmasının bir bütün olarak nefret ve ayrımcılık, aşağılama, tehdit, hakaret, siyasi tercihleri ve düşünceleri nedeniyle seçmenin kınanması gibi birçok suçu içerdiğine dikkat çekildi."