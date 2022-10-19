HDP'den 'kimyasal kullanımı savaş suçudur' açıklaması

HDP Merkez Yürütme Kurulu, TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında kimyasal kullandığına dair bir açıklamada bulundu.

"Türkiye’nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında 2021’den beri sürdürdüğü operasyonlarda, uluslararası hukuk tarafından savaş suçu olarak nitelendirilen kimyasal kullanıldığına dair ciddi bulgular ve iddialar söz konusudur. Medyaya en son düşen görüntüler de bu iddiaları güçlendirmektedir" denilen açıklamada, "Bir kez daha vurguluyoruz; kimyasal kullanımı Cenevre Konvansiyonu'na aykırıdır, savaş suçudur ve açıkça insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ayrıca Kürdistan Bölgesel Yönetiminin, kendi topraklarında cereyan eden kimyasal saldırı araç ve malzemelerin kullanımına dair iddiaları ciddi bir şekilde araştırması gerektiğini vurguluyoruz. Kimyasalı kullanan, tedarik eden ve nakledenler hakkında derhal soruşturma açılmalıdır. HDP olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Kürt sorunu askeri yöntemlerle şimdiye kadar çözülemedi, bundan sonra da çözülemeyecektir. Ülke ve bölge halklarımız için tek doğru yol demokratik zemindeki diyalog ve müzakeredir" denildi.