HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' desteği: Kesinlikle yasak kapsamından çıkarılmalıdır

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam açıkladığı başörtüsü teklifiyle ilgili ilk yorum geldi.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'a konuşan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'nin hazırladığı başörtüsü teklifinin karşısında olmayacaklarını söyleyerek, destek vereceklerine işaret etti.

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yaklaşımını da partimizin çalışmalarının bir yansıması olduğunu düşünüyoruz” diyen Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadının hiçbir kıyafeti tartışma konusu olmamalıdır. Başörtüsü de kesinlikle yasak kapsamından çıkarılmalıdır; bugüne kadar bu konunun tartışılıyor olması da vahamet tablosunu ortaya koyuyor. Biz HDP olarak kadın giyiminin, kadın bedeni üzerinde sebep olduğu egemenlik biçimlerinin tamamına karşıyız. Ve toplumun bir kısmını oluşturan başörtülü kadınlar özgür değilse, diğer kadınların da özgür olduğunu kimse iddia edemez. Bu, ancak her kademedeki kadınların özgürleşmesiyle gerçek anlamını bulabilir. Aksi halde kadın erkek eşitliğinden söz etmemiz mümkün değildir.”