HDP'den kapatma davası sonrası ilk tepki

HDP'den yeniden açılan kapatma davası sonrası sosyal medya paylaşımları geldi.

"AKP-MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP’nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirafları karşısında suspus olanlar, partimize saldırarak iktidarını güncellemek istiyor. İzin vermeyeceğiz!" denilen paylaşımda, "Kürt halkının iradesini hiç kimse gasp edemeyecek. HDP, bu ülkenin asli gücüdür. HDP, olmadan bu ülkeye demokrasi gelmez, barış gelmez. Tüm zamanların toplam faşizmini yaşıyoruz şu anda. O zaman tüm zamanların direnişini yapacağız. Biz, bu özgürlük mücadelesini zerre-i miskal bırakmayacağız" ifadesine yer verildi.