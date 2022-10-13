HDP'den 'Demirtaş'la gerginlik' yanıtı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP ile Selahattin Demirtaş arasında gerginlik iddialarına yanıt verdi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularına yanıt veren Beştaş, "HDP ile Selahattin Bey arasında bir ayrıştırma, çatıştırma, sanki rahatsızlık var gibi yapılan değerlendirmelerin tümünün boş olduğunu, karşılığı olmadığını söyleyeyim" dedi.

Beştaş'ın açıklamaları şöyle:

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP arasında bir gerginlik olduğu ifade ediliyor. Böyle bir gerginlik var mı? Demirtaş’ın silahların bırakılmasıyla ilgili çağrılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunları okuyoruz. Aramızda bir gerginlik yok. İki hafta önce grup başkanvekilimiz ve vekilimiz ziyaret etti. Öncesinde eş genel başkanımız ziyaret etti. Her gün avukatlar ziyaret ediyor. Sürekli bir iletişimimiz var. Selahattin Bey önceki dönem eş genel başkanımız, ben kendisiyle beş, altı yıl beraber çalıştım. Bu konuda özellikle bir sorun varmış, çelişki varmış gibi yaratılmak istenen bir tablo var. Bunun farkındayız. Bunu biz de görüyoruz. Söyleme biçimimiz farklı olabilir, kullandığımız kelimeler farklı olabilir, yöntemimiz farklı olabilir ama HDP ile Selahattin Bey arasında bir ayrıştırma, çatıştırma, sanki rahatsızlık var gibi yapılan değerlendirmelerin tümünün boş olduğunu, karşılığı olmadığını söyleyeyim.

Örneğin Mersin’deki saldırının ardından Selahattin Demirtaş’ın partinizden önce açıklama yapmasının ardından farklı değerlendirmeler yapıldı.

Bizim açıklama yapmamız zamanlama farklı olabilir. Kendisinin koşulları bize göre daha sınırlı. Avukatları aracılığıyla bunları yayınlayabiliyor. Öyle denk gelmiştir. Orada partinin genel tutumu neyse o çıkar ortaya.

Fakat Demirtaş önce yaptı.

Önce yapmış olabilir. "Biz o yaptı yapmayalım" ya da "o yaptı biz de yapalım” gibi bir ruh halinde ve psikolojide değiliz. Partinin kurumsal bir kimliği var. Parti Meclisi, MYK’sı, Eş Başkanlar Kurulu var. Onlar oturup değerlendirir ve gerekli tutumu alır.