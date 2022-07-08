HDP'den Demirtaş'a yanıt: Ortak adaya kendimizi kapatmadık

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi için tek adayın mümkün olduğunu ancak bunun için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Önce iğneyi kendimize batırmadan, önümüze gelene çuvaldızı batırmanın kimseye bir yararı yok” ifadelerini değerlendiren Beştaş, BirGün TV'de Sercan Meriç'e açıklamalar yaptı. Beştaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bunu yapıyoruz. Bize karşı bütün muhalefet blokunun olumsuz tutumuna rağmen şeffaf görüşme olması gerektiğini, bunu değerlendireceğimizi ve ortak aday fikrine kendimizi hiçbir zaman kapatmadığımızı ifade ediyoruz. Sürekli muhalefetle diyaloğa hazır olduğumuzu deklare ediyoruz. Gidip hiçbir partiye ya da diğer işte bileşenlere ‘Hadi biz de geliyoruz’ demeyeceğiz. Bizim dışımızda belirlenecek bir adaya evet dememizin de beklenmemesi gerekiyor. Ortak aday etrafında birleşmemiz için kesinlikle güçlü bir iletişim, tartışma ve asgari çıtada buluşma şartlarının oluşması gerekiyor. Bütün bu çabalara rağmen bir ortaklaşma olamazsa, kendi adayımıza karar veririz.

Önümüzde bir seçim var ve bu kritik tablo en başta oraya yansıyacak. Muhalefet olarak hepimiz farklı vesilelerle, farklı cümlelerle de olsa ‘Yönetemiyorsunuz, gidiyorsunuz’ şeklinde cümleler sarf ediyoruz. Gidecekler de gönderecek olan biziz. Muhalefet güçleri gönderecek, kendiliğinden gitmezler. Önceki gün Erdoğan ilk defa ‘kaybedecek çok şeyimiz var’ dedi. Gerçekten de kaybedecek çok şeyleri var."

'Alternatifler hazır'

HDP hakkında açılan ve devam eden kapatma davasıyla ilgili de konuşan Beştaş, şunları kaydetti:

“Siyasetin talimatıyla açılan bir dava bu. Çok güçlü ve köklü bir gelenekten geliyoruz. İlk kapatma davasıyla yüz yüze değiliz. Her seferinde güçlenilerek bu işin içinden çıkıldı. Tabii ki yol haritamız var. HDP'nin kapatılması kesinlikle bu kapatma davasını açtıranlara yaramayacak. Sadece B, C planımız yok. Çok sayıda harften oluşan planlarımız var. Seçenekleri oluşturduğumuzu çok net ve kesin bir dilde ifade edebilirim."