HDP'den anket: Kürt seçmenler Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile ilgili ne düşünüyor?

HDP Cumhurbaşkanı adayı ve seçimiyle ilgili Kürtlerin yoğun yaşadığı kentlerde anket yaptırdı.

Euronews'ten Dilek Gül'ün haberine göre, ankette öncelikli olarak “HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı kadın mı, erkek mi olmalı” sorusu soruldu. Ankete katılan Kürtlerin yüzde 41’i kadın adayı tercih ederken, yüzde 30’u fark etmez yanıtı verdi. Geri kalan yüzde 29’u erkek aday için tercih kullandı.

Aday belirlemek amacıyla oluşturulan komisyon da çalışmalarını kadın isimler üzerinde yoğunlaştırdı. HDP’nin Danışma Kurulu’nda yer alan Prof. Dr. Şebnem Oğuz, siyasetçi Nurten Ertuğrul ve yazar Ayşegül Devecioğlu adı geçen isimlerden.

Ankette ayrıca seçmenlere “Alevi bir ismi destekleyip, desteklemeyecekleri” de soruldu. Katılımcıların yüzde 85’i Alevi bir adayı destekleyebileceklerini söyledi.

HDP’nin yaptırdığı ankette Kürt seçmenlere doğrudan isimler sorularak kime oy verecekleri de soruldu.

Yüzde 74,3’u HDP’nin adayına, yüzde 10’u Recep Tayyip Erdoğan’a, yüzde 3,8’i Kemal Kılıçdaroğlu’na, yüzde 1,4’u ise Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini açıkladı.

“Seçim ikinci tura kaldığında kime oy veririsiniz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 63,1’i “HDP’nin işaret edeceği aday”, yüzde 14,2’si Millet İttifakı ve yüzde 10,7’si ise Cumhur İttifak’ına yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 7,4.

Pek olası görünmese de ankette “İkinci tura HDP’nin adayı ve Erdoğan kalırsa kime oy verecekleri” de soruldu.

Kürtlerin yüzde 82,7’si HDP’nin adayı, yüzde 11,04’ü ise Erdoğan’da karar kılarken, kararsızların oranı ise yüzde 4.

İkinci turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı için yarışması durumunda farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Seçmenin yüzde 58,6’sı Kılçıdaroğlu’na, yüzde 9,3’ü Erdoğan’a oy vereceğini belirtirken, ikisine de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24.

İkinci tura Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kalması durumunda ise kararsızların oranı yüzde 20’ye düşerken, İmamoğlu’na destek yüzde 58,7, Erdoğan’a destek ise yüzde 11,07 olarak çıktı.

Peki, Kürt seçmen, HDP’nin ilk turda aday çıkarmasına nasıl bakıyor?

Yüzde 76,1’i “HDP kendi adayını çıkarmalı”, yüzde 14,7’si “Çıkarmamalı ve Millet İttifakı’nın adayı desteklenmeli”, yüzde 0,7’si “Çıkarmamalı Cumhur İttifakı’nın adayı desteklenmeli” yanıtı verdi.

Bu soruda kararsızların oranı ise yüzde 16.

HDP’nin anketindeki bir diğer önemli soru ise partinin kapatılması durumunda Kürt seçmenin tavrının ne olacağına ilişkin.

Katılımcıların yüzde 79,4’ü partinin kapatılması durumunda yine HDP’nin işaret edeceği partiye, yüzde 7 CHP, yüzde 1,7’si AKP’ye oy vereceğini açıklarken, yüzde 7’i ise boykot edeceğini söyledi.