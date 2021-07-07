HDP'den 4 partiye 'ABD ziyareti' tepkisi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Partisinin heyetinin ABD ziyaretine değinen Beştaş, resmi bir ziyaret temelinde temaslarının olduğunu söyledi. Beştaş şunları söyledi:

"HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile birlikte ziyarette bulunduk, evet. Konu nedir diye soracaksınız; bizim rutin bir ziyaretimiz. Bizim Washington'da temsilciliğimiz var. AKPM, NATOPA, KEİPA, diğer bütün uluslararası komisyonlarda zaten yer alıyoruz. Parti olarak Dış İlişkiler Komisyonumuzun organizasyonunda zaman zaman bu ziyaretleri yaparız. Washington'da hem resmi görüşmelerimiz oldu hem de orada bulunan birçok düşünce kuruluşuyla görüş alışverişinde bulunduk.

Biz bir partiyiz, siyaset yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'nin iç sorunlarının dışa yansıması, dış dünyada nasıl görüldüğü, buna dair görüş alışverişlerimiz de doğal olarak olabilir. Biz, Türkiye'de ikinci ana muhalefet partisiyiz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, dışarıda HDP'nin çoğulcu anlayışı, demokrasi, insan hakları ve adalet mücadelesi büyük bir saygınlıkla, saygıyla, sempatiyle karşılanıyor."

'4 parti çıkmışlar Washington'a gitmişler'

"Dışişleri Komisyonundaki 4 partinin bizden habersiz ABD'de temasları olduğunu öğrendik" diyen Beştaş şöyle konuştu:

"Dış İlişkiler Komisyonumuzla birlikte bir ziyaret yaptık ama bilmediğiniz bir şey var. Bizden hemen önce tamamen tesadüf 4 parti AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP, Washington'daydı. Biz gittiğimizde bunu orada öğrendik.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, bu geziyle, seyahatle, temasla ilgili adını ne koyarsanız koyun hiçbir şekilde partimizle bir paylaşımda bulunmadı. Bu ziyaretin olacağını, Dışişleri Komisyonu adına gidileceğini bize söylemediler, resmi bir davet gelmedi.

Daha da vahimi ve onlar açısından utanç verici olanı, bizim için utanç değil ama onlar utanmalılar gerçekten, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptıkları görüşmelerde resmi olarak bu soru sorulmuş: HDP neden bu heyette yok? Tahmin edin ne cevap verilmiş, komisyon sözcüsü Akif Çağatay Kılıç sanırım cevaplamış olacak, HDP gelmek istemedi demişler. Yalanlar içeride yetmedi, uluslararası, kıtalar arası alanlara yayıldı. Ayıptır, siz bize haber vermeden bilgimiz olmadan gidip ziyaret yapıyorsunuz Dışişleri Bakanlığı’nda size bir soru soruluyor ve 'HDP gelmek istemedi' diye yalan söylüyorsunuz. Bize de bu soru soruldu vallahi bizim bilgimiz yoktu. Buraya gelineceğinden de biz Dışilişkiler Komisyonuna da üyeyiz sonuçta, bunu da orada öğrendiler ve hakikkatten dehşete düştüler.

Şimdi dış dünyada, Türkiye dışında hangi yetkiyle, hangi hakla, bizim temsil ettiğimiz vatandaşlar adına soruyorum: HDP’yi neden dışarıda bıraktınız? Böyle bir yetkiniz, böyle bir hakkınız, böyle bir haddiniz de olamaz. Biz orada 3 vekille temsil ediliyoruz ve en kısa sürede bunu ilgili mercilere soracağız. Kaç gezi yaptılar, hangi bütçeden karşıladılar? Siz Meclis bütçesinden gidiyorsunuz, o bütçe halkın vergileriyle oluşuyor o vergiler bize oy veren HDP’liler tarafından da karşılanıyor. Siz bu gezide partimizi dışlayarak aynı zamanda bize oy veren seçmenleri de dışladığınızı biliyorsunuz herhalde. Bu vergileri kimin bütçesinden aldınız, neyle hangi hakla, bunu yaptınız. Bize oy verenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi, anayasal vatandaş değil mi? Siz HDP’yi ne sanıyorsunuz yani bunlar karşısında susacak pusacak hiçbir şey yokmuş gibi davranmayacağız ve bu işin peşini kesinikle bırakmayacağız."

Beştaş, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında verdiği "hak ihlali" kararını yerel mahkemeye iletmesinin ardından tahliye edilmesi hakkında da "Gergerlioğlu vekilimizin derhal, bir an önce vekilliğinin de iade edilmesi gerekiyor" dedi.