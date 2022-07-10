'HDP'de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına güçlü bir destek çıkıyor, İmamoğlu eskisi kadar destek görmüyor'

Kısa Dalga'da yazan gazeteci Sedat Bozkurt, HDP kulislerinden notlar aktardı.

HDP'nin kongresinde Pervin Buldan'ın yerine Meral Danış Beştaş'ın isminin gündeme geldiğini ancak bu isme "Demirtaş" itirazları olduğunu öne süren Bozkurt, cumhurbaşkanlığı konusunda da HDP'de Kılıçdaroğlu'na güçlü bir destek olduğunu iddia etti.

Bozkurt'un yazısından bir bölüm şöyle:

"HDP kongresini yeni yaptı. Dışarıya çok yansımasa da sıkıntılar yaşandı. Eş Genel Başkan Pervin Buldan iki dönem kuralı nedeniyle aday olmak istemedi. Meral Danış Beştaş adı öne çıktı ama Selahattin Demirtaş dengesi nedeniyle itirazlar geldi. Beştaş, parti içinde Demirtaş kanadını temsil ediyor. Sıkıntı yaşanması ihtimali üzerine devreye Mithat Sancar girdi, Buldan’ın adaylığında ısrar etti ve bunu başardı. Bütün bu tartışmalar parti içinde yaşandı. Yani hep kastedilen bir biçimde “dışarıdan” bir talimat, telkin gelmedi. Mutabakat Komisyonu meseleyi, eş genel Başkan Mithat Sancar’ın da talebini dikkate alarak çözdü.

Demirtaş’ın son yazısında söz ettiği HDP için “Türkiyelileşme” talebi parti içinde eleştirilere neden oldu. Demirtaş’ın sıklıkla yaptığı açıklamalarla ya da yayınlanan yazılarıyla HDP siyasetinin önüne geçmesi de çok eleştiriliyor.

Bu arada parti içinde, Demirtaş’ın talebine karşın HDP’nin çok fazla “Türkiyelileştiği” eleştirileri de dile getiriliyor. Bir süre önce açıklanan “siyasi tutum belgesi” buna örnek gösteriliyor.

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Bu arada Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı meselesi de HDP’nin resmi olmayan gündemi arasında. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına güçlü bir destek çıkıyor, muhtelif eleştiriler bulunsa da. Bir dönem öncesine göre mutlak destek alacağı varsayılan Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ise eskisi kadar destek görmüyor…"