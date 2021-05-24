HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli beş ildeki PKK soruşturması kapsamında düzenlenen bir operasyonda HDP’nin bazı il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre, Diyarbakır Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli’de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP’li eski Batman belediye eşbaşkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır il başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP’li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.