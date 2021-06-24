HDP Washington Temsilcisi: Biden, Erdoğan'ı Rojava konusunda uyardı

HDP Washington Temsilcisi Giran Özcan, NATO zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rûdaw’a konuşan Özcan, ABD Başkanı Joe Biden’in Brüksel ve Cenevre’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmelerde iki tarafa da Rojava’ya ilişkin uyarılarda bulunduğunu öne sürdü.

Özcan, “Biden, Putin ve Erdoğan’a bir daha Rojava ve Özerk Yönetim’in kontrolü altındaki bölgelere saldırı düzenlenmesi kabul edilemez uyarısında bulundu” ifadesini kullandı.

Biden ile Erdoğan 14 Haziran’da NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulundukları Brüksel’de ikili bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

Biden ile Putin arasındaki görüşme ise 16 Haziran’da Cenevre’de gerçekleşmişti.