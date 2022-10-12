HDP: Vekilimiz yürüyebilecek mi bilmiyoruz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekillerine yönelik polis şiddeti, Deniz Poyraz davası ve Nagihan Akarsel'in öldürülmesine dair açıklamalar yaptı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Beştaş, HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik saldırıda katledilen Deniz Poyraz’ın faili Onur Gencer’in yargılandığı davada mahkeme heyetinin tutumuna tepki gösterdi.

'Katil korunuyor'

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Beştaş, “Bugün Deniz Poyraz’ın katinin yargılandığı davada, mahkeme heyeti oradayken, onlarca kolluk görevlisi varken gaz sıkıldı. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz, kınıyor. Deniz Poyraz’ın ailesi bu davada mağdurdur, müştekidir müdahildir, HDP bu davanın müdahilidir. Bu yapılan tabi ki müdahil makamına yapılmıştır. Yani katledilen tarafa hem mahkeme tarafından hem katil tarafından tutum bize gösterilmektedir. Maalesef bütün bu benzer olaylarda olduğu gibi katil korunuyor” dedi.

'Yürüyebilecek mi bilmiyoruz?'

Hakkari’de milletvekillerine yönelik polis saldırısına da değinen Beştaş, “Milletvekilimiz Habip Eksik, 9 Ekim’de Yüksekova’da bir linçe maruz kaldı. Öldürülmek istendi. İnsan öldürmeye tam teşebbüs fiilinin bütün unsurları var bu saldırıda. Hukuken yapabilecekleri her şeyi yapıp kişi ölmemişse tam teşebbüs hali vardır. Vekilimiz şu anda hastanede, bacağında üç kırık, ameliyat edildi ve tedavisi aylarca sürecek. Daha ne olacağını bilmiyoruz? Kalkabilecek mi? Yürüyebilecek mi? bilmiyoruz. Sonuç ne? İçişleri Bakanı daha doğrusu suç işleri bakanı çıkıp açıklamanın demokratik siyaset olmadığını iddia etti” ifadelerini kullandı.

‘Mobese kayıtlarını getirin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun attığı tweetlerin saldırıyı teşvik ettiğini söyleyen Beştaş, “Polis görüntülerini, MOBESE kayıtlarını istiyoruz. Bu görüntüler bu cinayete giden yoldaki fiilleri görüntülemiştir" dedi.

Baştaş, Hakkari Valiliği’nin açıklamasına da, “Vali bey, 8 ay kaldı gitmene. Nereye kaçacaksın? Gerçekten cevabını bekliyoruz. Dosyalar tek tek açılacak. Nereye gideceksin? Kalacak bir yer bulacak mısın?" diyerek tepki gösterdi.

‘Nagihan siyasi suikastla katledildi'

Grup Başkanvekili Beştaş, Nagihan Akarsel'in öldürülmesine dair de, “Ali Rıza Güney (Bağdat Büyükelçisi), ‘Operasyonları sınır gözetmeksizin yaparız’ diyor. ‘PKK odaklı ve PKK ile iltisaklı olan odaklar hedeftir’ diyor. ‘Türkiye devleti adına cinayet işliyoruz’ diyor. ‘Ben dışarıda dünyanın neresinde olursa olsun insan öldürüyorum’ diyor. Bunu savunuyor değil mi, ben yanlış yorumlamıyorum? Bu itiraftır aynı zamanda tehdittir, aynı zamanda yasadışıdır, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkelerini yerle bir etmektir. Bu suikastı büyükelçi açıklaması ile sahiplendi mi? Mevlüt Çavuşoğlu’na soruyoruz" diye konuştu.

