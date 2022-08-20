HDP Sözcüsü Günay: Kazaya neden olan TIR'lar Cengiz Holding'e ait

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleşen 16 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 'ihmaller' olduğunu söyledi. Günay, kaza yapan TIR'ların Cengiz Holding'e ait olduğunu söylerken, TIR'ların sıklıkla geçtiği tek şeride düşürülmüş yolda uzun zamandır tedbir alınmadığını iddia etti.

Günay Derik Hastanesi'nde kazanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamını yitirenlerin ailelerine buradan baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Şunu biliyoruz hem Mardin hem Kızıltepe Hastanesi'nde yaralı sayısı fazla. Bu bir felaket, felakette ihmaller zinciri söz konusu. Uzun süredir tek şeride düşürülen bir ana cadde, TIR'ların geçtiği bir ana cadde. İlk TIR'ın freni patladığı için kaza gerçekleşiyor. İnsanlar gidiyor tedbir alınmıyor, yarım saat sonra ikinci TIR geliyor toplanmış olan kalabalığın içinde bir faciaya neden oluyor. Şunu biliyoruz; TIR'lar Cengiz Holding'in TIR'ları. Gerekli tonaj kontrollerinin ve bakımlarının yapılmadığı aslında o TIR'ların sürekli ölüm saçtıklarını herkes biliyor. Sanırım TIR'lardan birinin taşıdığı şey gübre. Dağılan yükler başka bir kazaya sebebiyet vermiş. Ailelerle birlikte savcıların gelip otopsi yapmasını bekliyoruz. Derik hastanesi bile bu kazadakilere yardım edebilecek alt yapıya sahip değil. Şu an zaten yaralıları başka hastanelere sevk ettiler."