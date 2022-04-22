HDP savunmasını verdi: Davanın derhal reddedilmesi gerekmektedir

HDP, kapatılma davasına karşı AYM’ye sunduğu 228 sayfalık savunmada, söz konusu iddianameye dayanarak kapatma kararı verilmesi halinde tüm Anayasal hükümlerin ihlalinin oluşacağını belirtti.

Mezopotamya'dan Zemo Ağgöz'ün haberine göre, savunmada “HDP’nin kapatılması ya da farklı bir yaptırıma maruz bırakılması acil bir sosyal ihtiyaca dayanmadığı gibi demokratik bir toplumda gerekli, zorunlu ve orantılı bir tedbir olmayacaktır” ifadesine yer verildi.

Kapatma talebinin reddi istendi

Savunmada, söz konusu iddianameye dayanarak HDP'nin kapatılması halinde hukuka aykırı bir karar verileceği belirtildi. Savunmada konuya dair şu ifadelere yer verildi:

“Eğer Yüksek mahkeme bu iddianameye dayanarak HDP’yi kapatmaya karar verirse bunun, Türkiye’nin AİHM’den ve uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarına aykırı olacağı, aynı zamanda ön ve esas savunma metinlerimizin tamamında anlattığımız gerekçelerle adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ayrımcılık yasağı, serbest seçim hakkı dolayısıyla Sözleşmenin 6, 10, 11, 14, 18 ile Ek 1 Nolu Protokolün 3. maddelerinin ve sayılan hakları Anayasada koruma altına alan tüm Anayasal hükümlerin ihlalini oluşturacağı aşikârdır. Tüm bu nedenlerle davanın derhal ret edilmesi gerekmektedir.”

Savunmada ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianame ve mütalaasında talep ettiği HDP’nin temelli kapatılma talebinin reddine, iddianamede isimleri sayılan 451 kişi hakkında 2820 sayılı yasanın 95. maddesi gereğince beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olmamak biçiminde siyasetten yasaklanmaları talebinin reddine karar verilmesi istendi.