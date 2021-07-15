HDP saldırısıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Muğla’da HDP Marmaris İlçe Örgütü’ne dün sabah saatlerinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili İlçe Eşbaşkanı Güven Göknar’ın ifadesi alındı. Hasar tespitle ilgili ifadesi alınan Göknar, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırgan A.T.D.’nin yanı sıra yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, saldırgan A.T.D.’ye yardım ettiği belirtilen dayısı, arkadaşı ve taksi şoförü olduğu ifade edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi hakkında 4 gün gözaltı kararı alındığı öğrenildi.