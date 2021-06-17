HDP MYK üyesi Güleryüz saldırıyla ilgili konuştu: Emniyet'i uyarmıştık, önlem alınmadı

HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz bir saldırganın HDP İzmir İl Örgütü’nü basıp, rehin aldığı parti üyesi Deniz Poyraz'ı katletmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Duvar'da yer alan habere göre Güleryüz "Aylardır binamız hedef gösteriliyordu. Emniyetle görüştük valilikle görüştük. Bunun bu tarz bir sonuca mahal vereceğini ifade ettik. Önlem alınmadı. Maalesef öngörülerimiz doğru çıktı" dedi.

Daha önce de benzer saldırı girişimlerinin yaşandığını ifade eden Güleryüz, "İzmir il binasının önünde yaklaşık bir aydır adeta bir tiyatro oynanıyor. Sözüm ona çocuğu dağa götürülen biri parti binamızın önünde kendisine bir karakol kurulmak şartıyla nöbet tutturuldu. Biz buna dair emniyetle görüştüğümüzde bu durumun bizi her gün hedef gösterdiğini ifade ettik. Buradan geçen herkes ne oluyor diyor. 'HDP dağa insan mı kaçırıyor' diyor. 'Bu hissiyatın yaratacağı şiddeti siz tahmin edebiliyor musunuz?' diye defalarca kendileri ile görüştük. Emniyete aynen bu durumu ifade ettik. Biri gelecek gözümüzün içine baka baka binamıza girecek ve binamızda cinayet işleyecek dedik. Bu dediklerimizin hepsi çıktı" diye konuştu.

'Siyasi cinayetlerin provası yapıldı'

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Güleryüz saldırının planlı olduğunu söyledi ve “MYK üyelerini, il eşbaşkanlarını öldürmeye gelmiştir. Bu devlet biliyor. Siyasi cinayetlerin provası yapıldı” dedi.

Parti binası önünde polis karakolu olmasına rağmen saldırının yaşandığını belirten Güleryüz, “Aylar önce bu ülkede siyasi cinayetlerin işleneceğini söylediler. Bugün provası yapıldı. Bugün gelmiştir, milletvekillerini, MYK üyelerini, il eşbaşkanlarını öldürmeye gelmiştir. Bu devlet biliyor. Öyle spontane gelişmiş bir şey değil. Kimse inandıramaz bizi. HDP’yi, HDP’lileri, bu ülkede demokrasi ve insanlık adına mücadele edenleri korumalılar. Geri kalan hepsi mafya, hepsi çete. Hepsi Süleyman Soylu’nun emrinde, bir işaretine bakan insanlar. Hepsi bize saldırmaya, bizi katletmeye müsait. Bu atmosferde bile birileri gelip bizi tehdit ediyor” dedi.