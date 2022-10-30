HDP: Milletvekilimize polis tarafından mermi çekirdeği fırlatıldı

HDP, Şırnak'ta Cizre Belediyesi'ne kayyım atanmasının yıl dönümünde milletvekilleri Hasan Özgüneş ve Nuran İmir’in de katıldığı basın açıklaması sırasında bir polisin vekillere mermi çekirdeği fırlattığını açıkladı.

HDP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bugün Cizre’de Milletvekilimiz Hasan Özgüneş’e polis tarafından mermi çekirdeği fırlatıldı. Bu görüntü kolluğun geldiği pervasızlık düzeyinin kanıtıdır. Tehditleriniz bize bir adım bile geri attıramaz. Buradayız, halkımızlayız” denildi.