HDP Milletvekili Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi gelecek hafta görüşülecek

TBMM Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığı kaldırılan ve 3 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi talebini görüşmek üzere 8 Kasım Salı günü toplanacak.

DHA'nın haberine göre; AKP Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu'nda, tutuklu olarak yargılanmasına devam edilen Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle TBMM Başkanlık Divanı'nca hazırlanan devamsızlık raporu gündeme alındı.

Komisyonun üyelerinden olan HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, Covid-19 salgınına yakalanması nedeniyle toplantıya katılamadı. Semra Güzel adına sözlü savunma yapacak olan HDP Milletvekili Şükrü Tiryaki ise savunma için ek süre talep etti.

Tiryaki'nin talebi kabul edilirken, Gülüm'ün ise toplantıya katılamaması gerekçe gösterilerek komisyonun 8 Kasım Salı günü toplanması kararlaştırıldı.