İstanbul’da yapılan ev baskınlarında HDP İstanbul Gençlik Meclisi üyesi 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, HDP İstanbul Gençlik Meclisi üyelerinin evlerine sabah saatlerinde polislerce baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre baskınlarda Livan Orman, Arjin Emektar, Ahmet Bayazıt ve Roj Medrin Bor’un gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Gözaltına alınan HDP’liler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

