HDP İslam Masası panel düzenledi

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu İslam Masası, Van’da “İslam’da Emek Barış ve Adalet” paneli düzenledi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu Aziz Yural Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, komisyon üyeleri Diba Keskin, Emin Ay, İbrahim Sungur katılırken, panelin moderatörlüğünü ise avukat Abdulbasit Bildirici yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, panele çok sayıda alim ve imam katıldı.

Panelde ilk olarak konuşan Komisyon Üyesi Emin Ay, HDP’nin günlük siyaset peşinde olmadığını, HDP’nin toplumsal sorunları çözmeyi hedeflediğini söyledi. Ay, “HDP’nin her zaman bir inanç politikası olmuştur. Tarihten beri öyledir. HDP’nin devamı olduğu siyasi gelenekte her zaman bir inanç komisyonu olmuştur. Şimdi bu konuda çalışmaların daha iyi yürütülmesi için bazı masalar kuruldu. Hedefimiz toplumun sorunları gündeme getirmek ve çözmektir. İslam masası toplumun dini inançlarını sömüren kişilerle mücadele edecektir, din istismarını teşhir edecektir. İslam, zorbalığı ve istismarı yasaklamıştır. İslam adına yapılan uygulamaların İslam’da yeri yoktur, Birini öldürmek, öldürüldükten sonra günlerce çocuklarının gözünün önünde sokakta kalmasının İslam’da yeri yoktur. Din yolunda olduğunu belirten kişiler İslam’la uyuşmayan politikalar yürütüyor, bu durumda söylemlerinin içinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Kendilerine göre bir din oluşturup adına İslam diyorlar” dedi.

Ay’dan sonra söz alan Komisyon Üyesi Diba Keskin, "dinin ve alimlerin toplum içindeki önemine vurgulayarak" konuşmasına başladı. Bir toplumun alimleriyle birlikte var olduğunu söyleyen Keskin, “İnsan bir toplum içindeki, dil, kültüre göre hareket etmek zorunda, bu nedenle alimlere önemli görev düşüyor. Alimsiz bir toplum olamaz ve alimler toplum için çalışmak zorundadır. Bunun için, İslam Masası son 2 yılda çalışmalar yürütüyor. Kürdistan ve Türkiye’de 15 kent gezerek çalışmalar yürüttük. Bugün bir kesim dini kullanarak evler, yatlar ve katlar elde ederken diğer kesime soğan-ekmeği reva görüyor, bunu kabul etmiyoruz” dedi.