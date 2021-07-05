HDP heyeti Washington’da temaslarda bulundu

HDP heyeti temaslarda bulunmak için ABD'ye gitti.
Heyette HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan yer aldı.
Heyetin temasları 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında Washington’da gerçekleşti.
Ziyaretle ilgili HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan, Dışilişkiler Komisyonu Eşsözcümüz Hişyar Özsoy, 28 Haziran-2 Temmuz arasında Washington’da temaslarda bulundu. Görüşmelerde Türkiye ve Ortadoğu’daki gelişmelerle Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.”