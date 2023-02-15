HDP: Gönderdiğimiz yardımlara AFAD el koydu, kendi depolarına boşalttı

HDP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olan Gaziantep Nurdağı'na gönderdikleri yardım malzemelerine, AFAD'ın el koyduğunu duyurdu.

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Siirt ve Batman'dan toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için yola çıkan TIR ve kamyonda 85 soba, tonlarca odun ve kömürün bulunduğu bildirildi.

İki aracın Gaziantep girişinde durdurulduğu aktarılan açıklamada yardımlara el konulduğu ve AFAD depolarına götürüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremden bir gün sonra da HDP'li Patnos Belediyesi'nin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konulmuştu.