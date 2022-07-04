HDP Eş Genel Başkanları’ndan ‘kongre’ teşekkürü...

5’inci Büyük Olağan Kongresi’ni Ankara’da düzenleyen HDP’nin yeniden Eş Genel Başkanlığı’na seçilen Pervin Buldan ve Mithat Sancar teşekkür mesajı yayınladı.

Kongreye katılanlara ve destek olanlara teşekkür eden HDP Eş Genel Başkanları, “Kongre sadece partimizin 5’inci Olağan Kongresi değil aynı zamanda Türkiye’nin dönüşüm kongresi olmuştur. Halkımıza ve dostlarımıza güç ve moral vermiş, bizi tasfiye etmeye çalışanları da korkutmuştur” dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar’ın kongrenin ardından yayınladığı teşekkür mesajı şu şekilde:

'Sonsuz teşekkür ediyoruz'

"Türkiye’nin olağanüstü koşullarında ve derinleşen kriz atmosferinde 5’inci Olağan Kongremizi demokrasi şölenine dönüştüren, mücadele kararlılığımızı büyüten, her türlü engelin ve saldırının üstesinden bilinçle, iradeyle, kararlılıkla ve fedakarlıkla gelinebileceğini kanıtlayan halkımıza, halklarımıza; Kongremize gelemediği halde aynı heyecan ve coşku ile yüreği bizimle atan milyonlara; Partimizi yalnız bırakmayan, saldırılara karşı dayanışmanın en büyük erdem olduğunu gösteren, ortak mücadele inancımızı pekiştiren dostlarımıza, demokratik kitle örgütlerine, siyasi parti temsilcilerine, saldırılarda ve katliamlarda ödedikleri ağır bedel ve yaşadıkları acıyı ülkenin geleceği için mücadele kararlılığına dönüştüren ailelerimize; Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Kürdistan’dan Balkanlara kadar partimizi yalnız bırakmayarak kongremizi enternasyonalist bir dayanışma platformuna dönüştüren dünyadaki kardeş partilerimize, mücadele ortaklarımıza, dost kurumlara ve şahsiyetlere; Hakikati şiar edinen ve kongremizi objektif bir şekilde takip edip kamuoyuna duyuran basın emekçilerine ve özgür basına; Bu görkemli kongrenin yapılmasında emeği geçen bütün yoldaşlarımıza, yöneticilerimize, parti gönüllülerimize ve partimizin emektarlarına sonsuz teşekkür ediyoruz.

'Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşıyacağız'

Dün gerçekleştirdiğimiz kongre sadece partimizin 5’inci Olağan Kongresi değil aynı zamanda Türkiye’nin dönüşüm kongresi olmuştur. Halkımıza ve dostlarımıza güç ve moral vermiş, bizi tasfiye etmeye çalışanları da korkutmuştur. İktidar her zamanki gibi saldırı ve soruşturmalar ile bu kongreden duyduğu korkuyu dışa vurmuştur. Biz dünden daha güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız. Bir kez daha “Çözüm Biz’de, Sözümüz Var” diyor ve kongremizin bize yüklediği sorumlulukla Türkiye’yi ve halklarımızı aydınlık geleceğe taşıyacağımızı ifade ediyoruz."