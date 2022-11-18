HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'dan Diyarbakır Kadın Cezaevi için önerge

Diyarbakır'da Kadın Kapalı Cezaevi'ne atanan yeni savcının ardından yaşanan sorunlar ve artan baskılardan dolayı tepkilerini dile getiren mahkumların sorunları meclise taşındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından sunulan soru önergesinde Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde yeni atanan savcının talimatlarıyla, cezaevi koğuşlarına yapılan baskınları ve tutukluların not defterleri, günlük ve makalelerine el konulmasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a iletti.

Milletvekili Dersim Dağ tarafından Bekir Bozdağ'a iletilen, mahkumların kitaplarına, yazdıkları makalelere ve aldıkları notlara el konulduğu ifade edildiği önergede şu sorular yer alıyor:

*Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahpusların maruz kaldığı hak ihlalleri Bakanlığınız tarafından denetlenmekte midir?

* Cezaevine atanan yeni savcı hangi amaç veya amaçlarla bu uygulamayı devreye koymaktadır? Kimden talimat almaktadır?

* Savcının bu talimatları Bakanlığınızca denetlenmekte midir? Kimden talimat almaktadır? Savcı hakkında soruşturma açılacak mıdır?

* Kadın mahpuslar üzerinde sürekli baskı politikası uygulayan cezaevi yönetimine soruşturma açılacak mıdır?

* Koğuşlara 20 kişilik gardiyan grubuyla baskın yapılmasının gerekçesi nedir?

* Mahpusların defter ve kitaplarına el konulmasının gerekçesi nedir?

* Hak ihlalleriyle sürekli gündeme gelen söz konusu cezaevinde, hakkında soruşturma açılan cezaevi personeli var mıdır? Varsa, ne tür yaptırım uygulanmıştır?

* Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini gidermek adına, cezaevi yönetimi ile iletişime geçecek misiniz? Hak ihlallerine son vermek adına ne yapacaksınız?