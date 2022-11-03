HDP: Cumhuriyet’le değil, antidemokratik karakteriyle sorunumuz var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup toplantısında “Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz” demişti.

Buldan'ın tepki çeken sözlerinin ardından HDP Sözcüsü Ebru Günay açıklama yaptı. Günay, HDP’nin Cumhuriyet’le sorunu olmadığını belirtirken, “Tekçi, inkarcı ve antidemokratik karakteriyle sorunumuz var” dedi.

Günay’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Eş genel başkanımızın konuşmasında ‘Cumhuriyet yıkım projesidir’ gibi bir ifade asla geçmemiş olmasına rağmen, birtakım çevreler sanki böyle bir ifade kullanılmış gibi sosyal medya üzerinden maksatlı, kötü niyetli bir saldırı kampanyası yürütmektedir. Bu çevrelerin amacını ve niyetini gayet iyi biliyoruz. Cumhuriyet’in demokratikleşmesinden, HDP’nin demokratik cumhuriyet çağrısından, çoğulculuktan, toplumsal barıştan ve eşit yurttaşlıktan rahatsızlık duyan, korkan, tekçiliği dayatan ve bunu savunanlardır.

Siyasal muhalefetin bir kanadının da, konuyu anlamadan, dinlemeden, araştırmadan, sosyal medya üzerinden algı çalışması yürüten birtakım çevrelerin tuzağına düşerek, eş genel başkanımızı ve partimizi hedef alan sözler kullanmasını iyi niyetli ve samimi bir yaklaşım olarak görmediğimizi belirtmek isteriz.

Demokratik kamuoyu da bilmelidir ki, HDP, cumhuriyetin demokrasiyle, adaletle ve barışla güçlendirilmesi gerektiği fikriyatını ısrarla ve kararlılıkla savunmaya ve bunun için mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.”