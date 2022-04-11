HDP Cizre ilçe binasına polis baskını: Genel Merkez fotoğrafları paylaştı

HDP'nin Cizre ilçe binasına yapılan polis baskınından sonra ortaya çıkan görüntüleri HDP sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde kapının zor kullanılarak açıldığı gözlemlenirken binadaki birçok evrak ve eşyanın yerlere saçıldığı ve camların kırıldığı fark ediliyor.

HDP konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu talan görüntüleri Cizre ilçe binamıza yapılan polis baskınından. Bu görüntüler iktidarın Cizre’nin direniş ruhundan ve partimizden korkusunun göstergesidir. Kitaba, siyasete, partimize, Cizre’ye düşman bu iktidar kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı