'HDP çatı aday olarak İmamoğlu'nu önerecek' iddiası

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında ilginç bir iddiada bulundu.

6'lı masanın adaylık formülleri arasında en kolayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Selvi, "HDP ise karar alma süreçlerinde yer almak istiyor. Bu arada HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettiler. Elbette ki HDP kongresi konuşuldu ama cumhurbaşkanı adaylığının da gündeme geldiği söyleniyor. HDP’nin çatı adayı modelini önermesi bekleniyor. HDP, Akşener ve Yavaş seçeneklerini elemişti. Çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu önermesi bekleniyor" iddiasında bulundu.